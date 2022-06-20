Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по российским буровым платформам. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своём Telegram-канале.

«Сегодня утром враг нанёс удар по буровым платформам „Черноморнефтегаза“. Нахожусь на связи с коллегами из Минобороны и ФСБ, работаем над спасением людей», — сообщил Аксенов.

По сообщению главы Крыма, в результате удара пострадали три человека. Поиски нескольких рабочих продолжаются до сих пор. Аксенов добавил, что в спасательной операции задействованы патрульные суда и авиация.