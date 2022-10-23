Вырванные остановки и упавшее на дом дерево. Последствия разбушевавшегося ночного ветра в Барнауле

Разбушевавшийся в ночь на 23 октября сильный ветер устроил настоящий погром на улицах Барнаула. Последствиями стихии жители города делятся в соцсетях.

Так, в районе пересечения улиц Ядринцева и Кирова вырвало остановочный павильон, рассказал очевидец в паблике «Инцидент Барнаул». В Telegram-канале Barnaul 22 уточняют, что остановке всего «месяца два от силы».

Фото: «Инцидент Барнаул»

Ещё одну лежащую остановку заметили на пересечении напротив «Быстронома» на пересечении улиц Гущина и Попова.

Фото: «Инцидент Барнаул»

А по улице Юрина, 225, на дом упало сухое дерево. Пострадали три балкона.

Фото: «Инцидент Барнаул»

Сильный ветер также вырвал ленту подсветки жилого дома в ЖК «Адмирал» в Северном Власихинском проезде.

Фото: «Инцидент Барнаул»

В комментариях под записью также сообщили, что в одном из многоквартирных домов в Индустриальном районе жильцов разбудил гремящий мусоропровод:

«У нас в доме на Попова/Павловский мусоропровод гремел крышками, которые хлопали на этажах. И гул стоял. Потом услышала, что соседи-мужики повыходили и решили как-то эту проблему, и тихо стало», — написала горожанка.

Помимо этого, на Павловском тракте во дворе дома № 60в ураганный ветер снёс остов торговой палатки и чуть не повалил её на припаркованные рядом автомобили.

Фото: amic.ru

«Вот где доски валяются у фасада, там стоял этот остов. И его как-то на угол завернуло ветром. Доски у машин лежат, может, тоже есть повреждения, но пока возмущённых водителей не видно», — рассказал корреспондент amic.ru.

По данным ГУ МЧС России по Алтайскому краю, днём 23-го и ночью 24 октября в регионе также ожидается ураганный ветер. Его скорость составит 32-34 м/с.