Взрывы прогремели сразу в нескольких регионах Украины

Сразу в нескольких регионах Украины прогремели взрывы. Об этом сообщает «Лента» со ссылкой на ряд украинских телеграм-каналов.

Сообщается о столбах дыма в районах инфраструктуры в Киевской, Одесской, Хмельницкой, Ровенской и Кировоградской областях.

Местные жители рассказывают о перебоях с электричеством и связью.

Напомним, что на заседании Совета безопасности РФ президент России Владимир Путин объявил о введении военного положения на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.