Взрывы прогремели сразу в нескольких регионах Украины
Местные жители рассказали о перебоях с электричеством и связью
22 октября 2022, 14:21, Илья Звягинцев
Сразу в нескольких регионах Украины прогремели взрывы. Об этом сообщает «Лента» со ссылкой на ряд украинских телеграм-каналов.
Сообщается о столбах дыма в районах инфраструктуры в Киевской, Одесской, Хмельницкой, Ровенской и Кировоградской областях.
Местные жители рассказывают о перебоях с электричеством и связью.
Напомним, что на заседании Совета безопасности РФ президент России Владимир Путин объявил о введении военного положения на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
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