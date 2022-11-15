«Я перед сыном извинился»: мужчина, избивший инвалида в центре Барнаула, не считает себя зачинщиком конфликта

Барнаулец, который избил мужчину-инвалида возле ТЦ «Первомайский» на проспекте Красноармейском, заявил, что не считает себя зачинщиком конфликта. Он рассказал «Вестям-Алтай», что мужчине не стоило лезть в «личную жизнь».

Устроивший драку житель краевой столицы отметил, что пострадавший толкнул его первым.

«Я перед сыном извинился, потом сходил мороженое купил, а перед мужчиной... ну не надо в личную жизнь лезть, есть компетентные органы. То, что он хотел, он то и получил. Я ему несколько раз сказал — уезжай, своими делами занимайся», — заявил он.

Мужчина добавил, что своих детей он «никогда не бил и не обижал», а теперь у него куча проблем — ему придется «ходить на комиссии, отмечаться». Кроме того, выяснилось, что у мужчины двое сыновей.

Новости

Общество Следком возбудил уголовное дело в отношении барнаульца, избившего инвалида у «Первомайского»

Напомним, что инцидент произошел вечером 12 ноября. Барнаулец, находясь возле ТЦ «Первомайский», жестоко обращался со своим пятилетним сыном. Увидевший произошедшее 50-летний прохожий решил пресечь происходящее, но в ответ мужчина избил его.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям — 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») и 116 УК РФ («Побои»).