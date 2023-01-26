"Яндекс" начал расследования из-за утечки исходных кодов своих сервисов

Источник в компании отвергает возможность взлома — данные "слил" один из сотрудников

26 января 2023, 17:42, ИА Амител

Фото: unsplash.com

"Яндекс" начал внутреннее расследование в связи с попаданием в открытый доступ исходных кодов сервисов компании. Об этом сообщает "Интерфакс".

Ранее сайт об IT-технология "Хабр" заявил, что в Сети появилась информация о попадании в открытый доступ сходных кодов и сопутствующих данных множества сервисов и программ "Яндекса". Общий объём архивов составляет более 44,7 Гб.

Знакомый с ситуацией источник заявил, что фрагменты исходного кода оказались в Сети по вине сотрудника компании, никакого взлома не было. По его словам, данные в открытом доступе взяты из внутреннего репозитория, однако их содержимое отличается от текущей версии репозитория.

Вместе с тем в "Яндексе" не видят какой-либо угрозы для пользователей или проблем для дальнейшей работоспособности платформ.