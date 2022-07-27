Зарезал на глазах у людей. Что известно о жестоком убийстве 17-летней девушки в Новосибирске?

Жуткое убийство произошло 27 июля в Советском районе Новосибирска. 17-летнюю девушку зарезали прямо на глазах у очевидцев. Момент кровавой расправы попал на видеорегистратор проезжавшей машины. На кадрах видно, что жертва до последнего пыталась убежать от мужчины. Но тот догнал девушку, повалил на землю и нанес ей множество ударов ножом.

27-летний подозреваемый уже задержан. Убитую он не просто знал, а был с ней в отношениях, рассказали журналистам местные. По их словам, серьёзные конфликты у пары случались и раньше.

О том, что известно об убийстве под Новосибирском на данный момент, — в материале amic.ru.

Что произошло?

17-летнюю девушку убили в ночь на 27 июля в посёлке Нижняя Ельцовка в Советском районе Новосибирска. Момент преступления попал на видео.

Практически сразу после случившегося жестокие кадры опубликовали новосибирские Telegram-каналы. На них видно, как девушка выскакивает на проезжую часть и пытается убежать от мужчины в чёрном спортивном костюме. Но тот её догоняет, роняет на землю и бьёт её ножом. Всего убийца нанёс не меньше 15 ударов в грудь и живот.

Водитель, на чей видеорегистратор попал момент убийства, выскочил из машины, но приблизиться к нападавшему не решился. Расправившись с жертвой, парень с ножом просто убежал с места преступления.

От полученных ран девушка скончалась на месте.

Позднее новосибирский Следком сообщил, что подозреваемого задержали.

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Что известно об убитой девушке?

Жертва — жительница Нижней Ельцовки. В этом году девушка окончила 9-й класс и собиралась поступать дальше, рассказала журналистам НГС её подруга.

«Окончила школу только в этом году, собиралась поступать. Добрая и отзывчивая. В школе было немного друзей, но была лучшая подруга, говорят, чаще видели в школе её с телефоном, а не с подругами. После выпуска с немногими я поддерживаю общение, но с ней общались периодически», — цитирует издание собеседницу.

Что известно о подозреваемом?

Парню, которого задержали по подозрению в убийстве, 27 лет. Известно, что он довольно долго встречался с погибшей. Их отношения продлились не менее полутора лет, рассказали знакомые девушки журналистам «КП-Новосибирск». По их словам, мать жертвы знала, с кем встречается её дочь. Более того, даже устроила его продавцом в местный супермаркет.

«Я всю жизнь живу в Ельцовке, многие лица знакомы, но этот парень появился резко, он не с этого района. Одноклассница, которая разговаривала с Кристиной (имя изменено), говорит, что этот парень снимал квартиру здесь только ради Кристины. Много раз видела этого парня, чаще всего он был с алкоголем в руках. Я в шоке от случившегося», — рассказала НГС местная жительница.

Парень был ранее судим, следует из сообщения Следственного комитета. Местные рассказали журналистам, что он уже нападал на девушек.

«В декабре 2019 года он ударил ножом свою бывшую, с которой встречался до Кристины. Но не сильно, его оттащили прохожие. Знаю, что какое-то время он сидел в СИЗО», — цитирует «КП-Новосибирск» приятеля подозреваемого.

Другие знакомые задержанного сообщили «Комсомолке», что он баловался наркотиками.

«За два дня до убийства он мне написал, спросил номер скорой. А позже позвонил и рассказал, что принял наркотики вечером, а утром чувствовал, будто умирает», — сообщил один из собеседников журналистам.

Один из друзей погибшей также сообщил, что видел её вместе с подозреваемым накануне убийства.

«Я на велосипеде проезжал мимо них, они спокойно общались. Знакомые говорят, что парень, вроде, принял наркотики, но так это ли нет, пока точно мы не знаем», — передаёт его слова «КП-Новосибирск».

Из-за чего произошло убийство?

По словам знакомых, отношения пары никогда не были идеальными. Случались не только ссоры, но и рукоприкладство.

«Могу сказать с её слов, что парень её избивал, привязывал к батарее вроде как. Очень ревновал ко всему, что движется. Как-то раз я написал Кристине, так после этого её бывший мне угрожал расправой», — сообщил порталу НГС друг убитой.

Другой знакомый жертвы рассказал «КП-Новосибирск», что из-за побоев девушка даже бросала парня, но в итоге простила.

«Они были в отношениях, потом расстались. Почему? Он её избивал: как-то они поссорились и разошлись, но потом она его простила и они опять начали общаться через какое-то время».

По данным издания, накануне трагедии девушка как раз собиралась вновь бросить своего бойфренда. Тот ревновал её и обвинял в измене.

Впрочем, всё это — со слов местных жителей и знакомых пары. Никакой официальной информации об обстоятельствах убийства пока нет.

Что грозит задержанному?

Пока следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку»). По ней человека могут лишить свободы на срок от шести до пятнадцати лет.

Но официально в деле пока нет даже обвиняемого. Сотрудникам правоохранительных органов ещё предстоит выяснять все обстоятельства произошедшего и установить виновного. Расследование продолжается.