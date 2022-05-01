Жара и ветер. Три пожара произошло в Алтайском крае 1 мая
Пострадавших в инцидентах нет
Сразу несколько пожаров разгорелись в Алтайском крае днём 1 мая. Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю, жаркая погода и ветер способствуют распространению огня.
Так, в Заринске возгорание травы произошло в районе садоводства «Коксохимик». Существовала угроза распространения на дачный посёлок. На месте работало порядка 11 единиц техники. Распространение огня прекращено, угроза снята.
В Барнауле случилось возгорание садовых построек в садоводстве «Прогресс». Пожар ликвидирован силами семи пожарных расчётов. В Барнауле объявлён ввод резерва личного состава и техники.
Как ранее сообщалось, возгорание произошло в Поспелихинском районе в поселке Поспелиха. Горели неэксплуатируемые строения, огнём повреждена стена и крыша жилого дома. Угроза распространения усилиями пожарных снята. На месте работали 8 пожарных автоцистерн.