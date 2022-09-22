Женщина-пешеход погибла в массовом ДТП на Алтае
В аварии также есть пострадавшие
22 сентября 2022, 09:00, Никита Черников
Смертельное ДТП с участием нескольких автомобилей произошло в Рубцовском районе Алтайского края.
Как сообщает «Инцидент Рубцовск», авария случилась вечером 21 сентября возле села Безрукавка по старой Барнаульской трассе.
«По предварительным данным, автомобиль Chevrolet Nivа совершил наезд на пешехода. Второй автомобиль „Нива“, движущийся во встречном направлении, экстренно затормозил, в него въехал автомобиль ВАЗ, а следом — „Газель“», — говорится в сообщении.
Фото: «Инцидент Рубцовск»
Женщина-пешеход скончалась на месте, также травмы получили и «иные участники ДТП».
Комментарии
Новости партнеров