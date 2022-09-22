Женщина-пешеход погибла в массовом ДТП на Алтае

Смертельное ДТП с участием нескольких автомобилей произошло в Рубцовском районе Алтайского края.

Как сообщает «Инцидент Рубцовск», авария случилась вечером 21 сентября возле села Безрукавка по старой Барнаульской трассе.

«По предварительным данным, автомобиль Chevrolet Nivа совершил наезд на пешехода. Второй автомобиль „Нива“, движущийся во встречном направлении, экстренно затормозил, в него въехал автомобиль ВАЗ, а следом — „Газель“», — говорится в сообщении.