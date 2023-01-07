Женщина погибла в лобовом столкновении на Алтае. Это очередное смертельное ДТП в 2023 году

Авария произошла на Чуйском тракте

07 января 2023, 17:00, ИА Амител

Фото: 402km.ru

ДТП со смертельным исходом произошло 7 января в Алтайском крае. Авария случилась в 13:35 на 375-м километре автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт» в Бийском районе. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по региону, на место трагедии выехали сотрудники дорожно-патрульной службы.

По предварительным данным, водитель (женщина 1970 года рождения), двигаясь на автомобиле Toyota Vitz со стороны города Бийска в сторону Горно-Алтайска, допустила выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Toyota RAV4 под управлением женщины 1975 года рождения.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Vitz скончалась на месте происшествия, её пассажиру — женщине 1975 года рождения, а также водителю и пассажиру автомобиля Toyota RAV4 (15-летней девушке) оказана медицинская помощь, не госпитализированы.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Отметим, в 2023 году произошло уже несколько смертельных аварий. Так, 3 января случилось жёсткое ДТП под Поспелихой (на 217-м километре дороги А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан). Водитель красной «Лады» (ВАЗ-2110) выехал на встречную полосу движения и столкнулся с «Лексусом».

Все пассажиры «Лады» погибли: женщина 1986 года рождения, мужчина 1978 года рождения и двое детей — 2009 и 2011 годов рождения. Водитель и пассажир «Лексуса» были госпитализированы в тяжёлом состоянии, но затем и они скончались.

По итогам 2022 года в Алтайском крае, согласно данным Минтранса, выросло количество смертельных аварий. Всего на дорогах погибли более 200 человек. По итогам года Алтайский край рискует не выполнить показатели по снижению аварийности на дорогах, которую регионам поставил президент страны.