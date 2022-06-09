Женщина с двумя детьми в машине устроила жесткое ДТП в Барнауле

Четыре человека пострадали в ДТП, которое произошло днем 9 июня в Барнауле на Змеиногорском тракте в районе дома №89. Как рассказали в городском отделении ГИБДД, 45-летняя водитель автомобиля Toyota Corolla при повороте налево не уступила дорогу движущемуся со встречного направления автомобилю Nissan, за рулем которого находился 42-летний мужчина.

В результате аварии пострадали оба водителя — женщина находится в больнице, мужчине оказали медицинскую помощь на месте. Отмечается, что в салоне Toyota находились две девочки — 13-летняя госпитализирована, 12-летней оказали помощь на месте.