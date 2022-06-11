Жесткая авария произошла на Павловском тракте под Барнаулом

Жёсткая авария произошла на Павловском тракте неподалёку от посёлка Берёзовка. Согласно кадрам, которые опубликовали в сообществе «В курсе 22», у одного из автомобилей полностью смяло переднюю часть кузова — от машины отлетело колесо.

Предположительно, вторым участником стала «Лада», однако у неё повреждений намного меньше — лишь помят борт.

О пострадавших не сообщается, подробности происшествия выясняются.