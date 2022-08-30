Жесткая авария с переворотом произошла на трассе Барнаул — Рубцовск
В результате аварии одна машина оказалась в кювете, а вторая перевернулась на крышу
30 августа 2022, 13:19, Илья Звягинцев
Серьёзная авария произошла на трассе Барнаул — Рубцовск. О происшествии рассказали подписчики сообщества «В курсе 22».
По словам очевидцев, в аварии поучаствовали иномарка и «Газель». В результате происшествия легковой автомобиль оказался в кювете, а «Газель» перевернулась на крышу.
По предварительным данным, в результате аварии есть пострадавшие. На месте происшествия работают медики и спецслужбы.
Информации о состоянии пострадавших в происшествии на данный момент нет.
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