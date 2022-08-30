Серьёзная авария произошла на трассе Барнаул — Рубцовск. О происшествии рассказали подписчики сообщества «В курсе 22».

По словам очевидцев, в аварии поучаствовали иномарка и «Газель». В результате происшествия легковой автомобиль оказался в кювете, а «Газель» перевернулась на крышу.

По предварительным данным, в результате аварии есть пострадавшие. На месте происшествия работают медики и спецслужбы.

Информации о состоянии пострадавших в происшествии на данный момент нет.