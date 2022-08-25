Жесткое ДТП с переворотом произошло в центре Барнаула

Жесткое ДТП с переворотом автомобиля произошло на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Ползунова в Барнауле. Как сообщает паблик «Инцидент Барнаул», сейчас на месте работают сотрудники МЧС, однако, предположительно, в столкновении никто не пострадал.

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Происшествия На Алтае Nissan врезался в микроавтобус

Напомним, что ранее в Бийске столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. Авария случилась 24 августа на перекрёстке улицы Красноармейской и переулка Кожевенного. Есть ли в аварии пострадавшие, не уточнялось.