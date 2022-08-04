ДТП с участием военного колесного шасси «МЗКТ» произошло на трассе Новосибирск — Барнаул. Как сообщает паблик «Инцидент Барнаул», в аварии могут быть пострадавшие.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что автомобиль «ВАЗ» столкнулся с большегрузным военным авто — легковую машину буквально смяло от удара. При этом очевидцы сообщают, что в аварии также принял участие внедорожник Porsche, который якобы «вытолкнул» отечественную машину на встречную полосу.

Движение затруднено, на трассе собралась пробка длиной примерно в 5 километров. Подробности происшествия выясняются.