Жильцов многоэтажки в центре Барнаула эвакуировали из-за хлопка в одной из квартир

В Барнауле 20 мая в многоквартирном доме № 150 по улице Пролетарской жители одной из квартир услышали хлопок и скрежет по стенам, жильцов дома эвакуировали, сообщает мэрия.

На месте работают оперативные службы, также к месту происшествия прибыл глава города Вячеслав Франк.

«Идет визуальное обследование здания. Ситуация на особом контроле в администрации города Барнаула и Центрального района», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что по поручению мэра в школе № 1 развернут пункт временного размещения на 264 места. Он задействуют в случае необходимости.

В соцсетях отмечалось, что в одной из квартир этого дома обрушилась стена. Однако, как отмечают «Вести Алтай», эта информация пока не подтвердилась: спасатели нашли только трещину на потолке в одном из помещений на первом этаже.