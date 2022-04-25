Житель Алейска убил сожителя родственницы в его день рождения

30-летнему жителю Алейска предъявили обвинение в убийстве сожителя родственницы в день его 42-летия. Как сообщает пресс-служба СУ СКР России по Алтайскому краю, вечером 17 апреля мужчина пришёл в гости к паре, которая в этот момент праздновала день рождения.

В ходе распития спиртного племянник стал предъявлять претензии родственникам в том, что они не навещали его в больнице. Несмотря на то, что хозяева пытались урегулировать конфликт, гость стал жестоко избивать именинника. Он нанёс мужчине множественные удары руками и ногами по телу и лицу. Потерпевший скончался до приезда скорой медицинской помощи от закрытой черепно-мозговой травмы и травматического отёка головного мозга.

Обвиняемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствием ведётся сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.