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Житель Алтая до смерти забил подругу табуретом из-за оскорблений

Чтобы скрыть преступление, мужчина поджёг дом

20 декабря 2022, 11:19, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Алтайском крае мужчина убил пенсионерку, попросившую занять денег, сообщает региональный СК.

Инцидент произошёл в селе Вострово Волчихинского района. 15 декабря 42-летний мужчина со своей сожительницей ходил по гостям и распивал алкоголь.

«16 декабря подозреваемый пришёл в дом своей давней 69-летней знакомой, где продолжил распивать спиртные напитки. В ходе застолья между мужчиной и хозяйкой возникла ссора из-за того, что женщина попросила дать ей в долг денежные средства. Получив отказ, стала оскорблять подозреваемого», — рассказали в ведомстве.

После этого мужчина несколько раз ударил подругу табуретом и обухом топора. Женщина скончалась на месте. Чтобы скрыть преступление, злоумышленник поджёг дом изнутри.

Сельчанина, который был неоднократно судим, в том числе за тяжкие преступления, задержали по горячим следам. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Комментарии 3

  • И ни одного гневного комментария. А вот если бы ее бездомная собака укусила на пустыре! Злобы некоторых относительно той собаки не было бы предела.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Злобы некоторых относительно той собаки не было бы предела. === +++++++++++++++++++++++++++++
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Так таких в зонах края много сидит. Синька зло...
    20 декабря, Гость   Ответить
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