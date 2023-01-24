Житель Алтая похитил загранпаспорт у брата в надежде съездить в другую страну

Мужчина рассчитывал обхитрить пограничников из-за внешнего сходства с родственником, но сделать этого ему не удалось

24 января 2023, 15:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

36-летний житель Онгудайского района Республики Алтай стал фигурантом уголовного дела из-за кражи загранпаспорта. Об этом сообщили в региональном МВД.

Преступление сельчанин совершил в декабре 2022 года, когда гостил у своего 40-летнего брата в Горно-Алтайске. Мужчина присвоил документ, так как хотел навестить родственника в соседней стране, но своего "загранника" не имел.

"Он планировал пересечь границу в надежде на то, что его хитрость не будет выявлена из-за схожей внешности с братом. Однако при прохождении пограничного контроля факт обмана был установлен", – рассказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело.