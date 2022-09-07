Житель Алтая проломил голову трёхлетней девочке, разозлившись на подругу

В Республике Алтай мужчина в порыве злости бросил ребёнка на землю, сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошёл 4 сентября в селе Кокоря Кош-Агачского района, где 33-летний местный житель поссорился с матерью трёхлетней девочки.

«Трижды бросил ребёнка на землю, в результате чего она неоднократно ударилась телом и головой о гравийную насыпь, получила тяжкие телесные повреждения», — рассказали в ведомстве.

Как уточнили в республиканском СК, девочку ночью 5 сентября доставили в больницу, где диагностировали «перелом черепа и закрытую черепно-мозговую травму».

Мужчина попытался сбежать, однако его задержали — он скрывался на одной из животноводческих стоянок.

Жителю Алтая грозит до 10 лет лишения свободы за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое в отношении малолетнего».

В прокуратуре подчеркнули, что семья девочки ранее попадала в поле зрения органов системы профилактики — отец ребёнка с января 2021 года отбывает наказание за избиение матери своей дочери.