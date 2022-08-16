Житель Алтайского края на протяжении шести лет насиловал дочь, пока жены не было дома

50-летний житель Алтайского края предстанет перед судом по обвинению в совершении сексуального насилия в отношении своей дочери, сообщают в региональном СК.

По данным следствия, впервые мужчина изнасиловал девятилетнюю дочь ещё в 2011 году, пока жены не было дома.

«Через несколько месяцев, поняв, что ребёнок напуган и никому ничего не расскажет, он вплоть до 2017 года насиловал дочь и совершал в отношении неё насильственные действия сексуального характера, причиняя телесные повреждения, когда она оказывала сопротивление», — говорится в сообщении.

О преступлениях стало известно только после того, как девочка окончила школу и уехала из дома учиться.

«Девушка боялась, что безнаказанность побудит отца совершать противоправные действия в отношении её младшей сестры», — добавили в СК.

Во время допроса отец сознался в содеянном, но уже при предъявлении обвинения отказался от показаний и заявил, что дочь оклеветала его. Уголовное дело передали в суд.