Житель Алтайского края отдал 1,5 млн рублей мошенникам, которые пообещали сделать его богатым на бирже криптовалюты
Мужчина не смог отказаться от заманчивого предложения
60-летний житель Заринского района Алтайского края заявил в полицию на мошенников, которым он с августа 2021 года перевёл более 1,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального МВД.
Мужчина рассказал, что ему позвонил незнакомец с заманчивым предложением по инвестированию на бирже криптовалюты.
«Отличные, как ему казались, условия и большие деньги за короткий срок приглянулись мужчине, и он прошёл регистрацию. Вскоре с ним связался якобы менеджер и рассказал об основных принципах работы на бирже. Для того чтобы получать доход, необходимо внести на свой личный счёт через личный кабинет денежные средства и ими рассчитываться за валюту», — рассказали в ведомстве.
Потерпевший стал переводить свои накопления, а затем и брать кредиты. Но когда решил вывести деньги и ему это не удалось, он понял, что стал жертвой аферистов.
Уголовное дело возбудили по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Злоумышленников ищут.