Житель Алтайского края приговорён к восьми годам за попытку сжечь жену и дочь

В Алтайском крае суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима с ограничением свободы на один год жителя посёлка Малиновое Озеро Михайловского района. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Мужчина обвиняется в том, что февральской ночью 2021 года он, будучи пьяным, затеял ссору с гражданской супругой по незначительному поводу и начал угрожать поджечь дом. Для этого он взял бутылку со смесью бензина и смазочного масла и выплеснул содержимое на голову жены, сидевшей в кресле с их двухлетней дочерью на руках.

«Женщина ушла с ребёнком в другую комнату, посадив дочь на кровать, однако виновный догнал и кинул в её сторону зажжённые спички, от чего загорелось лицо и волосы потерпевшей. Затем отец семейства, выходя, поджёг порог комнаты, где находилась супруга с дочерью», — говорится в сообщении.

Остальные дети проснулись и спрятали бутылку с жидкостью. Потерпевшая со старшим сыном смогли потушить огонь. Женщина в результате конфликта при этом получила ожоги лица I и II степени.