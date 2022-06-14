Житель алтайского села зарезал спящего соседа из-за невозвращенного долга

Жителя Алейского района подозревают в убийстве спящего знакомого из-за денежного долга. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, 10 июня в одном из сёл мужчина распивал спиртное с соседом.

После того как гость уснул, хозяин дома перерезал ему горло. Мотивом совершения преступления стал денежный долг, который потерпевший якобы не отдал подозреваемому.

По ходатайству следователя СК в отношении мужчины судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием ведётся сбор и заключение доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.