Житель Новоалтайска просверлил дыры в трубе, лишил соседей воды и с оружием не пускал рабочих в квартиру

Житель дома на ул. Деповской, 21, в Новоалтайске просверлил несколько дырок в трубе и затопил соседей, после чего в доме отключили горячую и холодную воду на 10 дней. Рабочих в квартиру он не пускал, угрожая пневматическим оружием. Специалисты управляющей компании смогли попасть к дебоширу только после обращения в суд. Об этом amic.ru сообщили в управляющей компании и в мэрии Барнаула.

Что произошло?

Инцидент произошёл 6 декабря в доме на ул. Деповской, 21. Житель квартиры на третьем этаже просверлил дырки в трубе и разбил её, рассказал директор ЖЭУ № 2 Александр Лагно.

«Людей начало топить, они вызвали нас, мы попытались разобраться, в чём причина. На месте её установить мы не смогли, было непонятно. Попросили обеспечить доступ в квартиру, чтобы провести аварийные работы, человек нас пускать в квартиру отказался», — рассказал директор.

Ущерб для соседей от потопа был незначительным, говорят в УК. Но чтобы людей больше не топило, в доме перекрыли воду — как потом оказалось, на 10 дней. За водой люди были вынуждены ходить к соседям. Тем временем управляющая компания привлекла к проблеме администрацию города. Чиновники, представители УК и полиция приехали к мужчине, но пробиться к трубе снова не удалось.

«При обращении жителей города в администрацию мы сразу же приняли меры реагирования. Выехала бригада с мастером и слесарями, представители ЖКХ города и участковый полицейский. Гражданин пустил в квартиру только представителя ЖКХ от администрации, нашу харизматичную сотрудницу. Беседа не увенчались успехом. Он угрожал пневматическим оружием людям», — прокомментировали в пресс-службе мэрии Новоалтайска.

Разломанная труба в доме на ул. Деповской, 21/ Фото предоставлено УК «ЖЭУ № 2»

Проблема решилась?

После этого 13 декабря управляющая компания направила обращение в суд с требованием пустить специалистов в квартиру. 15 декабря суд вынес постановление и разрешил представителям УК зайти в жильё и провести там работы. При этом, отмечает Александр Лагно, судебные приставы пришли к мужчине в десятом часу утра, а в квартиру они смогли зайти спустя три часа переговоров, то есть после 12 часов дня.

«Все это время приставы его уговаривали, он просто отказывался. Приставы туда зашли, он препятствовал, пытался заморочить им голову. Специалисты заменили трубу, поставили новую», — рассказал директор ЖЭУ № 2.

В администрации подтвердили, что управляющая компания проблему устранила. Однако, отметил Александр Лагно, если дебошир ещё раз захочет просверлить трубы, все начнётся заново.

Напомним, что недавно без воды дважды за неделю остались жители дома на ул. Анатолия, 315. Она дважды (в конце ноября и в начале декабря) застывала в трубах. В проблемах люди винили управляющую компанию. Спустя несколько дней аварию устранили и воду жильцам дали, однако вскоре люди обнаружили порыв в колодце в 10 метрах от дома. Эту проблему УК устранила 12 декабря.

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