Житель Рубцовска год сдавал людям несуществующую квартиру

21-летний житель Рубцовска предстанет перед судом за хищение денег через интернет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

С сентября 2020 по июль 2021 года мужчина, пользуясь разными сим-картами, выставлял в социальных сетях объявления о сдаче квартиры в аренду и продаже экипировки для мотоциклистов.

Люди, которых заинтересовала указанная информация, созванивались с автором объявления и соглашались внести предоплату. После этого молодой человек пропадал и переставал отвечать на звонки.

Всего от действий злоумышленника пострадали 22 человека, обманув которых, он получил более 250 тысяч рублей.

Уголовное дело в отношении мошенника передано в суд.