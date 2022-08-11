Житель Рубцовска после ссоры с женой поджёг дом и попал в больницу
Из медучреждения горожанин сбежал
11 августа 2022, 08:30, Никита Черников
В Рубцовске 9 августа на улице Оросительной загорелся частный жилой дом, огонь перекинулся на крышу соседей. Как сообщает «Блогерша Рубцовск», пожар устроил хозяин.
«Он был зол на супругу и на почве ревности решил спалить всё: облил бензином и чиркнул спичкой. Позже мужчину госпитализировали в городскую больницу № 1, оттуда он сбежал», — говорится в сообщении.
По данным паблика, общая площадь возгорания составила 156 квадратных метров.
В тушении участвовали 26 человек и шесть пожарных машин.
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