Житель Рубцовска после ссоры с женой поджёг дом и попал в больницу

В Рубцовске 9 августа на улице Оросительной загорелся частный жилой дом, огонь перекинулся на крышу соседей. Как сообщает «Блогерша Рубцовск», пожар устроил хозяин.

«Он был зол на супругу и на почве ревности решил спалить всё: облил бензином и чиркнул спичкой. Позже мужчину госпитализировали в городскую больницу № 1, оттуда он сбежал», — говорится в сообщении.

По данным паблика, общая площадь возгорания составила 156 квадратных метров.

В тушении участвовали 26 человек и шесть пожарных машин.