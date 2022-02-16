Житель Заринска насмерть забил сожительницу за то, что она "проспала" его возвращение домой и не убралась

Удары, которые возмущённый мужчина наносил женщине, привели к разрыву селезёнки

16 февраля 2022, 10:21, Илья Звягинцев

35-летний житель Заринска предстанет перед судом за смерть своей сожительницы. Об этом сообщили в региональном СК.

В октябре 2021 года мужчина вернулся домой с работы, но не смог попасть внутрь. Сожительница спала и не открыла ему дверь.

После того как женщина проснулась и впустила мужчину, он увидел дома беспорядок. Это так возмутило его, что он избил сожительницу.

Через несколько часов после избиения женщина скончалась от разрыва селезёнки.

Мужчине предъявили обвинение в причинении вреда здоровью, повлекшему смерть человека. В ходе следствия он признал свою вину.

Уголовное дело в отношении жителя Заринска передано в суд для рассмотрения.

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