Житель Заринска насмерть забил сожительницу за то, что она "проспала" его возвращение домой и не убралась

35-летний житель Заринска предстанет перед судом за смерть своей сожительницы. Об этом сообщили в региональном СК.

В октябре 2021 года мужчина вернулся домой с работы, но не смог попасть внутрь. Сожительница спала и не открыла ему дверь.

После того как женщина проснулась и впустила мужчину, он увидел дома беспорядок. Это так возмутило его, что он избил сожительницу.

Через несколько часов после избиения женщина скончалась от разрыва селезёнки.

Мужчине предъявили обвинение в причинении вреда здоровью, повлекшему смерть человека. В ходе следствия он признал свою вину.

Уголовное дело в отношении жителя Заринска передано в суд для рассмотрения.