Жители Алтая пожаловались на непонятные им задолженности по налогам

В некоторых случаях суммы составляют десятки тысяч рублей

21 января 2023, 21:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жителям Алтайского края на "Госуслуги" пришли ошибочные задолженности по налогам. Об этом сообщили в паблике "Чёрный список Барнаул".

По словам автора поста, его обязали выплатить "левые" 44 тысячи рублей. Об аналогичной проблеме в комментариях отчитались ещё несколько человек. Один из пользователей отметил, что на сервисе якобы произошёл сбой. "Ждите, [сказали] уберётся. Вот жду уже месяц, всё на месте", – добавил он.

Как отметил "Толк", ФНС пока официально ситуацию не комментировала. При этом в одном из обсуждений в телеграм-канале ведомства также встречаются жалобы на "чужие" налоги. В ответ на подобные сообщения специалисты пояснений не дают, но передают обращения в ИФНС по месту учёта с формулировкой, что "они разберутся в ситуации и свяжутся с Вами", выяснило издание.