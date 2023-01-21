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Жители Алтая пожаловались на непонятные им задолженности по налогам

В некоторых случаях суммы составляют десятки тысяч рублей

21 января 2023, 21:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Жителям Алтайского края на "Госуслуги" пришли ошибочные задолженности по налогам. Об этом сообщили в паблике "Чёрный список Барнаул".

По словам автора поста, его обязали выплатить "левые" 44 тысячи рублей. Об аналогичной проблеме в комментариях отчитались ещё несколько человек. Один из пользователей отметил, что на сервисе якобы произошёл сбой. "Ждите, [сказали] уберётся. Вот жду уже месяц, всё на месте", – добавил он.

Как отметил "Толк", ФНС пока официально ситуацию не комментировала. При этом в одном из обсуждений в телеграм-канале ведомства также встречаются жалобы на "чужие" налоги. В ответ на подобные сообщения специалисты пояснений не дают, но передают обращения в ИФНС по месту учёта с формулировкой, что "они разберутся в ситуации и свяжутся с Вами", выяснило издание.

 

Комментарии 17

  • Это не только в ФНС. Получили по новому договору на поставку газа лицевой счёт, а там долг висит непонятный. Вот как доверять цифровизаторам персональные данные, биометрию если за ними учёт на бумажке вести приходится!!!
    21 января, Гость   Ответить
  • Все ошибаются главное что исправляют такие ошибки у меня то же большая сумма пришла написал и все убрали ошибки всегда будут
    21 января, Гость   Ответить
  • Так и есть, в апреле 2018 г закрыла ИП и по уплаченным налогам было по 0, а в декабре 2022 г через госуслуги очнуснулись типо долг около 5 ₽, откуда они его отрыли через 4,5 года????
    21 января, Гость   Ответить
  • Аналогичная ситуация, пришел налог в лк на госуслугах указана только сумма и то что начислено тульским ФНС, хотя живу в Барнауле. За что налог не указано.
    22 января, Гость   Ответить
  • Та же история в лк задолженность которой нет, да и ещё задолженность как предпринимателя которым я ни когда не была
    22 января, Гость   Ответить
  • При переходе на Единый налоговый счёт - все платежи проходят с января через Тулу.
    22 января, Гость   Ответить
  • Тоже самое. В Лк на гос услугах, захожу часто. Налоги перед новым годом заплатил. Задолжности ноль. 14 января вылетает задолжность. Чешу мозг, за что не понятно. Общая задолженность и выставлена Тулой. Ладно, думаю оплачу, потом буду разбираться. Висела после оплаты три дня, но разродились. На следующий день рассказываю коллегам и захожу на госуслуги. А там новая задолжность. Я в шоке. Благо не тысячи. Вы там совсем уже чекнулись? Каждые три дня будет так? Развели бардак, с Алтая платим в Тулу. А чего не на Камчатку?
    22 января, Гость   Ответить
  • Таже ситуация, задолженность 0,1 копеек, оплатила, так же висит задолженностье в госуслугах.
    22 января, Гость   Ответить
  • У меня тоже долг, откуда он взялся не знаю. А главное за что этот налог? Да ещё и с тульской области? Смоленский район.
    22 января, Гость   Ответить
  • Мне тоже начислили лишних 44-45тысяч. Хотя в том году за должность составляла 3 тысячи.Начал разбираться говорят 18 тысяч пени . откуда такая пеня с 3 тысяч непонятно. Остальную за должность вообще не могут объяснить.
    22 января, Гость   Ответить
  • Прочитал статью , думаю дай зайду проверю,и точно висит штраф от 2019 года от Минтранса который был оплачен так же в 2019 году, звоню на горячую линию спрашиваю почему висит штраф? Ответ : портал отображает ту информацию которую предоставило ведомство, обращайтесь в ведомство Вопрос почему с пустя три года я должен кому что я неверблюд,и у меня все оплачено
    22 января, Гость   Ответить
  • История не заканчивается и после оплаты этих непонятных задолженностей. После того, как я оплатил их надпись о задолженности уже месяц, как продолжает висеть в личном кабинете ФНС.
    22 января, Гость   Ответить
  • Слияние Пенсионного фонда и Фонда социального страхования привело к этим проблемам. Готовьтесь - они стряпают новые формы документов и отчетов.
    22 января, Гость   Ответить
  • и то что начислено тульским ФНС, хотя живу в Барнауле - потому что с этого года все налоги платятся в Тулу) А что задолженности - там сейчас такое творится, при передаче всех сальдо на единый налоговый счет, что пока только ждать - у юриков вообще никакие справки по поводу задолженностей не выдаются.
    22 января, Гость   Ответить
  • У меня тоже пришла задолженность
    22 января, Гость   Ответить
  • Живем в Краснодаре, у меня жена в 2005 открывала ИП, а 2009 его закрыла все налоги и долги заплатила....на дворе 2023 на днях пришло уведомление о задолженности по налогам 20 с копейками тысяч!!!Вопрос,до каких пор в стране будут руководить деревянные люди!?
    22 января, Гость   Ответить
  • Бездарные руководители...думают только о себе ... Варюги...
    22 января, Гость   Ответить
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