Жители Южного ненадолго остались без горячей воды из-за аварии в тепловом пункте

7 декабря произошла остановка работы насосной станции в центрально тепловом пункте, сообщили в пресс-центре мэрии. В зоне пониженного давления оказался рабочий поселок Южного.

Суммарно на аварийные работы ушло менее часа — в 20:00 работа насосной станции вышла на нормативные параметры.

Управляющими компаниями организована проверка многоквартирного фонда и социально-значимых объектов на соответствие температурного режим.

Отметим, что в жители города жаловались на пропажу горячей воды в поселке. Как писал «Толк», горожане массового звонили диспетчеру, но причину поломки им не объяснили.