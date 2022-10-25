Жительница Алтая при помощи магических процедур облегчила своё душевное состояние за 750 тысяч рублей

В Алтайском крае мошенница дистанционно похитила у местной жительницы деньги, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратилась 61-летняя жительница села Нижнекаменка, которая решила избавиться от проблем при помощи магии.

«Женщина, просматривая новостные сайты, увидела объявление „Окажу помощь“ и написала сообщение на указанный сотовый номер. Через некоторое время с ней связалась неизвестная и представилась некой Ольгой Васильевной, которая пообещала помочь путём проведения магических процедур», — рассказали в ведомстве.

Сельчанка регулярно переводила «волшебнице» деньги, пока не поняла, что магические процедуры полностью не облегчают её душевное состояние. Она рассказала обо всём родственнику, который понял, что женщина стала жертвой мошенницы. К этому времени она перечислила аферистке более 750 тысяч рублей.

В полиции возбудили уголовное дело по признакам «мошенничества в крупном размере».

Ранее житель Барнаула в попытках вернуть бывшую возлюбленную доверился гадалке и остался без денег.