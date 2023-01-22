Жительница Алтая до смерти забила ревнивого супруга мясорубкой

Сельчанку будут судить

22 января 2023, 08:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

36-летняя жительница Шелаболихинского района Алтайского края предстанет перед судом по обвинению в убийстве супруга. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

Инцидент случился 31 октября 2022 года. В тот день мужчина распивал в доме спиртное. Вечером к ним в гости зашёл отец старшей дочери и забрал девочку к себе. После того как хозяйка проводила их, сельчанин из ревности стал оскорблять женщину, а затем попытался ударить её.

"Не стерпев унижений и оскорблений, обвиняемая взяла металлическую мясорубку и не менее 11 раз ударила супруга по голове. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия", – рассказали в ведомстве.

Во время предварительного следствия женщина вину в содеянном признала частично, утверждая, что не имела умысла на убийство. Однако следствие собрало доказательства, подтверждающие умышленный характер преступления. Уголовное дело передали в суд.