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Жительница Алтая до смерти забила ревнивого супруга мясорубкой

Сельчанку будут судить

22 января 2023, 08:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

36-летняя жительница Шелаболихинского района Алтайского края предстанет перед судом по обвинению в убийстве супруга. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

Инцидент случился 31 октября 2022 года. В тот день мужчина распивал в доме спиртное. Вечером к ним в гости зашёл отец старшей дочери и забрал девочку к себе. После того как хозяйка проводила их, сельчанин из ревности стал оскорблять женщину, а затем попытался ударить её.

"Не стерпев унижений и оскорблений, обвиняемая взяла металлическую мясорубку и не менее 11 раз ударила супруга по голове. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия", – рассказали в ведомстве.

Во время предварительного следствия женщина вину в содеянном признала частично, утверждая, что не имела умысла на убийство. Однако следствие собрало доказательства, подтверждающие умышленный характер преступления. Уголовное дело передали в суд.

 

 

Комментарии 4

  • Лучше бы погиб на фронте как герой, чем от мясорубки...
    22 января, Гость   Ответить
  • Оборона
    22 января, Гость   Ответить
  • Да, 11 раз ударив металлической фигней весом с килограмм, она якобы типа не имела умысла убить. Она его тем самым порадовать хотела. Тварь должна сесть лет на 15, как за умышленное убийство.
    22 января, Гость   Ответить
  • Родитель номер 3 убил мясорубкой родителя номер 2 за то что тот приревновал его к родителю номер 1
    22 января, Гость   Ответить
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