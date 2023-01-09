Жительница Алтая перевела более 1 млн рублей мошенникам в надежде на дополнительный заработок

55-летняя женщина оформила кредит и заняла деньги у знакомых

09 января 2023, 14:43, Никита Черников

Фото: pxhere.com

В Заринске 55-летняя жительница лишилась более 1 млн рублей после общения с мошенниками, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

В одной из поисковых систем горожанка увидела рекламу о пассивном доходе от инвестиционной программы энергокомпании. Женщина перешла по ссылке, ввела свои данные, и вскоре с ней связался якобы сотрудник фирмы.

«Незнакомец убедил доверчивую гражданку зарегистрироваться на биржевом сайте и перевести определённую денежную сумму на брокерский счёт. Всего за две с половиной недели общения с псевдоэкспертами брокерской платформы заявительница перечислила по указанным реквизитам более миллиона рублей. Для этого женщине пришлось взять кредит и занять деньги у родственников», — рассказали в ведомстве.

После нескольких попыток вывести виртуальные деньги лжеброкеры перестали выходить на связь. Уголовное дело возбудили по статье о мошенничестве, совершённом в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.