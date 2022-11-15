Жительница Алтая перевела мошенникам 500 тысяч рублей, пытаясь спасти деньги

55-летняя жительница Третьяковского района Алтайского края перевела мошенникам 500 тысяч рублей, сообщили в региональном главке МВД.

По словам женщины, в обеденное время ей позвонил мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов. Собеседник заявил, что неизвестные по генеральной доверенности пытаются оформить кредит на имя сельчанки в одном из банков, а также похитить её деньги.

В итоге женщина, следуя указаниям звонившего, скачала программу для удалённого доступа, а затем в банковском приложении взяла в кредит больше 1 млн рублей.

«После получения денежных средств потерпевшая отправилась в ближайшее отделение банка, где несколькими суммами перевела около 500 тысяч рублей. Для перевода оставшейся суммы женщина направилась в другой банк, сотрудники которого объяснили ей, что всё это время она общалась с дистанционными мошенниками, и посоветовали обратиться в полицию», — рассказали в ведомстве.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 УК РФ («Покушение на мошенничество в особо крупном размере»). Злоумышленников ищут.