На Алтае после пожара «возродились» фальшивые 5000 рублей, которые уже 14 раз изымали

В Алтайском крае жительница села продала телят и получила деньги, которые изготовили на струйном принтере, сообщает региональное МВД.

В полицию Бийска обратился ведущий эксперт единого информационного расчётно-кассового центра. Он отметил, что к ним на экспертизу доставили поддельную купюру номиналом 5000 рублей. Деньги в банк принесла жительница Советского района.

«В начале августа она продала неизвестным телят за 25 000 рублей. Рассчитались за скотину мужчины пятью банкнотами по пять тысяч рублей. После пожара часть купюр обгорели, и сельчанка решила уточнить, насколько они пригодны для использования. Из четырёх купюр одна оказалась поддельной», — рассказали в ведомстве.

Экспертиза показала, что купюру изготовили на струйном принтере. Примечательно, что за два года в крае 14 раз изымали подобную банкноту с изменёнными последними двумя цифрами номера.

Ранее мошенник обманул жительницу Барнаула, продававшую семерых телят за 45 тысяч рублей.