Жительница Алтая ударила ножом парня из-за пощёчины за просьбу убавить громкость музыки

Полицейские возбудили уголовное дело

17 января 2023, 14:16, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жительница Улаганского района Республики Алтай напала с ножом на парня, который громко включил музыку и дал ей пощёчину в ответ на просьбу сделать потише. Об этом сообщили в МВД по региону.

Полицейские установили, что 34-летняя хозяйка дома распивала напитки в компании друзей, в которой находился и 21-летний потерпевший.

"В разгар застолья молодой человек включил музыку на телевизоре. Женщина попросила, чтобы гость убавил громкость, однако на её просьбу он отреагировал с агрессией... ударил ладонью по щеке. Не простив обидчика, женщина ударила молодого человека кухонным ножом в область спины", – рассказали в ведомстве.

Парня экстренно доставили в больницу. Уголовное дело возбудили по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ). Подозреваемой предъявили подписку о невыезде, она призналась в содеяяном.