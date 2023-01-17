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Жительница Алтая ударила ножом парня из-за пощёчины за просьбу убавить громкость музыки

Полицейские возбудили уголовное дело

17 января 2023, 14:16, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Жительница Улаганского района Республики Алтай напала с ножом на парня, который громко включил музыку и дал ей пощёчину в ответ на просьбу сделать потише. Об этом сообщили в МВД по региону.

Полицейские установили, что 34-летняя хозяйка дома распивала напитки в компании друзей, в которой находился и 21-летний потерпевший. 

"В разгар застолья молодой человек включил музыку на телевизоре. Женщина попросила, чтобы гость убавил громкость, однако на её просьбу он отреагировал с агрессией... ударил ладонью по щеке. Не простив обидчика, женщина ударила молодого человека кухонным ножом в область спины", – рассказали в ведомстве.

Парня экстренно доставили в больницу. Уголовное дело возбудили по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ). Подозреваемой предъявили подписку о невыезде, она призналась в содеяяном.

Комментарии 11

  • Интересно, буду комментарии в стиле "сам виноват", "он ее спровоцировал"?
    17 января, Гость   Ответить
  • Будут. Быдло нарвалось на ответку и побежало заяву писать, что его обидели...
    17 января, Гость   Ответить
  • А как же этикет?
    17 января, Гость   Ответить
  • Этикет в порядке - все в лучших традициях. Гости, хозяйка, бутылка, ножики.
    17 января, Гость   Ответить
  • Ну по этикету все соблюдено же.
    17 января, Гость   Ответить
  • по этикету ножом справа, вилкой слева... не перепутайте!
    17 января, Гость   Ответить
  • А как же этикет? ---- В смысле - почему без вилки?
    17 января, Гость   Ответить
  • Быдло нарвалось на ответку и побежало заяву писать, что его обидели...---А вот соглашусь!!!!
    17 января, Гость   Ответить
  • Улаганский район. Самые отпетые индейцы там. Не удивила новость.
    17 января, Гость   Ответить
  • Дикий народ. А мы им аэропорты строим, дороги. Присоединить к Алтайскому краю, да и всё.
    17 января, Гость   Ответить
  • " Быдло нарвалось на ответку и побежало заяву писать... " В таких случаях уголовное дело возбуждается без заявления. Дежурный врач больницы, куда доставили пострадавшего, позвонил в полицию и сообщил о преступлении. Уголовные дела возбуждаются не только по заявлениям.
    18 января, Гость   Ответить
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