Жительница Алтайского края получила срок за избиение годовалого сына до смерти

В Алтайском крае суд приговорил 37-летнюю жительницу Бурлинского района к девяти годам трём месяцам исправительной колонии общего режима за избиение до смерти своего годовалого сына. Об этом сообщают в региональном СК.

В июне 2021 года сельчанка пыталась успокоить малыша и не меньше семи раз ударила его по туловищу и голове. Затем мать повезла ребёнка в больницу, но по дороге он скончался. Во время следствия злоумышленница не признала свою вину.

Следователи также отмечают, что в 2019 году женщина уже получала условное наказание за истязание семилетнего сына и была лишена родительских прав в отношении троих старших детей.