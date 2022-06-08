Жительница Алтайского края зарезала мужа, любившего выпить и распускать руки

В Бийском районе Алтайского края 43-летняя женщина зарезала собственного мужа, сообщили в региональном управлении СК.

Инцидент случился 29 марта в одном из сёл муниципалитета. Тогда между супругами возникла бытовая ссора, которая закончилась тем, что женщина ударила 59-летнего мужа в сердце.

От полученной травмы он скончался на месте происшествия.

«В ходе допроса обвиняемая пояснила, что муж, злоупотребляющий спиртным, систематически избивал её», — говорится в сообщении.

Свою вину обвиняемая признала частично, утверждая, что не имела умысла на убийство мужа. Уголовное дело по статье «Убийство» передали в суд.