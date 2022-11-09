Жительница Барнаула ранила мужа ножом, помирилась, снова поругалась и убила его

35-летняя жительница Барнаула пойдет под суд по обвинению в убийстве супруга. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю, инцидент произошел ночью 27 августа.

По информации следствия, в ту ночь женщина в компании мужа и подруг распивала спиртное, в том числе и в одном из баров Барнаула. По пути из заведения между супругами произошел конфликт на почве ревности. По приходу домой он продолжился и женщина схватилась за нож, нанеся ножевое ранение супругу. После этого она вызвала скорую — медики осмотрели мужчину и предложили госпитализацию, однако он отказался и продолжил распивать спиртное с женой.

Спустя непродолжительное время супруги вновь поругались, и женщина дважды ударила мужа ножом в жизненно-важные органы. От полученных травм 41-летний потерпевший скончался на месте.

В ходе предварительного следствия обвиняемая вину в содеянном признала. Уголовное дело по ст. 105 УК РФ («Убийство») направлено в суд.