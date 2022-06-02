Жительница Новосибирска покрылась уродливыми шрамами и рубцами после неудачной пластической операции

33-летняя жительница Новосибирска Екатерина Князева покрылась уродливыми шрамами после неудачного удаления жировых тканей вместе с кожей, пишет «КП-Новосибирск».

Женщина рассказала изданию, что испытывает проблемы с лишним весом ещё со школы.

«В 15 лет я весила 110 килограммов. Потом я влюбилась и похудела до 80. Уже тогда у меня начала обвисать кожа, и я начала задумываться об операции по её удалению. После я познакомилась с будущим мужем и снова начала поправляться. Мой вес достиг 130 килограммов», — сообщила горожанка.

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После рождения первого ребёнка Екатерина поправилась до 140 кг, затем похудела до 120, а после второй беременности снова прибавила в весе. Женщина обратилась к хирургу ещё после первых родов, чтобы тот сделал ей абдоминопластику, но тот сказал, что возьмётся за операцию, только если она похудеет до 100 кг. После рождения второго ребёнка женщина за два года достигла нужного веса, а затем убедила продать мужа трёхкомнатную квартиру, чтобы оплатить операцию стоимостью почти 300 тысяч рублей.

В январе 2021 года Екатерину прооперировали. Врач, по её словам, обещал, что швы будут косметические. Однако в итоге жительница Новосибирска результатом осталась недовольна: медики убрали лишнюю кожу с живота, но оставили на месте бока. Врач на это сказал, что само попозже пройдёт.

После операции горожанка вернулась домой и лежала неделю, почти не вставая.

«А потом через пупок начала выливаться какая-то жидкость. Я позвонила врачу, он сказал приехать, что я и сделала. Он подшил мне пупок», — поделилась женщина.

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Подшивать пупок женщине приходилось регулярно. Для выяснения причин, почему так происходит, она в итоге сдала анализы и узнала, что у неё стафилококк. Пациентка вылечилась от инфекции, но откуда она взялась в организме, по её словам, неизвестно.

Однако на этом проблемы с пупком не закончились: вскоре из него выпала нитка. В итоге женщине назначили вторую операцию, за которую она заплатила 50 тысяч. На этот раз ей всё же убрали бока, а также старые нитки и швы. Но и в этот раз проблем избежать не удалось: после операции у пациентки начали расходиться швы, которые приходилось ей наносить по-новому «на живую». Не удалось на этот раз избавиться и от проблем с пупком. В итоге горожанку несколько раз госпитализировали.

«Первый раз — с послеинфекционным осложнением. Недавно меня снова положили в больницу, потому что в пупке был гной, а точнее, абсцесс», — сообщила она.

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В итоге женщина сочла, что операцию провели некачественно. Рубцы, считает она, ещё сильнее изуродовали её тело. Поэтому теперь она хочет вернуть деньги за операцию и для этого обратилась в фонд пострадавших от эстетической медицины «Чёрный шприц». Представители организации помогли Екатерине составить досудебную претензию, и она отправила в клинику запрос, чтобы ей предоставили выписку из медкарты. Там, в свою очередь, сообщили, что рассмотрят претензию в течение 30 дней, проведут внутренний контроль качества и решат, что делать дальше.