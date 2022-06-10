Жительнице Рубцовска, которая сожгла знакомого в машине, предъявили обвинение

Жительнице Рубцовска, которая сожгла в автомобиле знакомого, предъявлено обвинение в убийстве, совершенном с особой жестокостью. Об этом сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

По версии следователей, вечером 6 июня обвиняемая позвонила своему 68-летнему знакомому и предложила встретиться в районе села Сросты Егорьевского района. Мужчина подъехал на своем автомобиле к назначенному месту, после чего женщина пересела к нему в машину. Обманным путем она сковала за спиной руки знакомого привезенными с собой наручниками, а затем подожгла автомобиль, скрывшись с места происшествия.

После задержания обвиняемая дала признательные показания, объяснив содеянное личным неприязненным отношением к потерпевшему.

Ранее сообщалось, что погибший и обвиняемая были любовниками, однако следователи опровергли эту информацию.