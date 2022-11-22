Жителя Алтая заставили отработать 60 часов обязательных работ за неуплату алиментов
Мужчину неоднократно предупреждали об ответственности, однако он по счетам целенаправленно не платил
Житель Немецкого национального района Алтайского края отрабатывает 60 часов обязательных работ за неуплату алиментов, сообщили в пресс-службе регионального ГУФССП.
Отмечается, что в отношении должника возбуждали исполнительное производство о взыскании алиментных платежей на содержание двух несовершеннолетних детей в размере 25% от величины прожиточного минимума на каждого ребёнка. Мужчину неоднократно предупреждали об административной и уголовной ответственности, однако он целенаправленно алименты не платил.
«В ходе проверки у него не было выявлено официальных доходов, на которые можно было бы обратить взыскание, а вот полученное при разделе имущество он попытался скрыть, передав его на хранение сестре, которое в дальнейшем было установлено, подвергнуто описи и аресту», — рассказали в ведомстве.
В итоге судебные приставы решили привлечь мужчину к административной ответственности.
«По решению суда неплательщик подвергнут наказанию в виде обязательных работ на срок 60 часов. Отрабатывает наказание мужчина при местной администрации, где занимается благоустройством села», — говорится в сообщении.
В управлении добавили, что в случае дальнейшего уклонения от уплаты алиментов мужчине грозит уголовная ответственность по признакам преступления по ст. 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание несовершеннолетних детей») вплоть до лишения свободы.