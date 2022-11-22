Жителя Алтая заставили отработать 60 часов обязательных работ за неуплату алиментов

Житель Немецкого национального района Алтайского края отрабатывает 60 часов обязательных работ за неуплату алиментов, сообщили в пресс-службе регионального ГУФССП.

Отмечается, что в отношении должника возбуждали исполнительное производство о взыскании алиментных платежей на содержание двух несовершеннолетних детей в размере 25% от величины прожиточного минимума на каждого ребёнка. Мужчину неоднократно предупреждали об административной и уголовной ответственности, однако он целенаправленно алименты не платил.

«В ходе проверки у него не было выявлено официальных доходов, на которые можно было бы обратить взыскание, а вот полученное при разделе имущество он попытался скрыть, передав его на хранение сестре, которое в дальнейшем было установлено, подвергнуто описи и аресту», — рассказали в ведомстве.

В итоге судебные приставы решили привлечь мужчину к административной ответственности.

«По решению суда неплательщик подвергнут наказанию в виде обязательных работ на срок 60 часов. Отрабатывает наказание мужчина при местной администрации, где занимается благоустройством села», — говорится в сообщении.

В управлении добавили, что в случае дальнейшего уклонения от уплаты алиментов мужчине грозит уголовная ответственность по признакам преступления по ст. 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание несовершеннолетних детей») вплоть до лишения свободы.