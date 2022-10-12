Жителя Алтайского края обвиняют в посредничестве при контрабанде леса на сумму более 10 млн рублей
Мужчина за вознаграждение изготавливал поддельные сопроводительные документы для иностранных предпринимателей
Следователи Алтайского линейного управления (ЛУ) МВД России закончили предварительное расследование уголовного дела в отношении жителя Алтайского края, обвиняемого в посредничестве в контрабанде пиломатериалов в Среднюю Азию. Как сообщает пресс-служба ведомства, установлено, что 43-летний мужчина за вознаграждение изготавливал поддельные сопроводительные документы для иностранных предпринимателей.
Отмечается, что пиломатериалы фактически покупались без правоустанавливающих документов, после чего обвиняемый от имени индивидуального предпринимателя и коммерческой организации оформлял необходимые для экспорта документы, содержащие недостоверные сведения. После этого стратегически важные ресурсы вывозились из России на грузовиках.
Всего с декабря 2021 по март 2022 года за пределы страны вывезено более 800 кубометров пиломатериалов хвойных пород стоимостью свыше 10 миллионов рублей.
Схему контрабанды раскрыли сотрудники транспортной полиции и Алтайской таможни в результате совместных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий. В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. За совершение данного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде тюремного заключения на срок до семи лет со штрафом до одного миллиона рублей.