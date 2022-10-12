Жителя Алтайского края обвиняют в посредничестве при контрабанде леса на сумму более 10 млн рублей

Следователи Алтайского линейного управления (ЛУ) МВД России закончили предварительное расследование уголовного дела в отношении жителя Алтайского края, обвиняемого в посредничестве в контрабанде пиломатериалов в Среднюю Азию. Как сообщает пресс-служба ведомства, установлено, что 43-летний мужчина за вознаграждение изготавливал поддельные сопроводительные документы для иностранных предпринимателей.

Отмечается, что пиломатериалы фактически покупались без правоустанавливающих документов, после чего обвиняемый от имени индивидуального предпринимателя и коммерческой организации оформлял необходимые для экспорта документы, содержащие недостоверные сведения. После этого стратегически важные ресурсы вывозились из России на грузовиках.

Всего с декабря 2021 по март 2022 года за пределы страны вывезено более 800 кубометров пиломатериалов хвойных пород стоимостью свыше 10 миллионов рублей.

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Схему контрабанды раскрыли сотрудники транспортной полиции и Алтайской таможни в результате совместных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий. В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. За совершение данного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде тюремного заключения на срок до семи лет со штрафом до одного миллиона рублей.