Жителя Алтайского края оштрафовали за публичное оскорбление полицейских

В Алтайском крае признали виновным 36-летнего жителя села Кулунда в публичном оскорблении полицейских, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В ноябре 2021 года в местную дежурную часть обратилась женщина, которая рассказала, что сельчанин собирается пьяным сесть за руль. Сотрудники ДПС выехали по указанному адресу и провели беседу с водителем.

«После того как полицейские уехали, злоумышленник создал страницу в популярной социальной сети, разместил там видеообращение, на котором он публично выражался грубой нецензурной бранью в адрес сотрудников ДПС, тем самым унизив их честь и достоинство», — говорится в сообщении.

В конце мая текущего года суд признал злоумышленника виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей в доход федерального бюджета, и по 5 тысяч — в качестве компенсации морального вреда в пользу сотрудников полиции.