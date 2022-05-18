Жителя Алтайского края осудят за изнасилование собственных дочерей

Жителя Алтайского края обвиняют в половых преступлениях в отношении своих дочерей. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, по версии следствия, с 2013 по 2019 год 50-летний житель Волчихинского района периодически совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей 10-летней дочери.

Кроме того, в 2021 году обвиняемый, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, совершал развратные действия в отношении своей второй дочери — ей тогда было 13 лет.

Мужчине, который признался в преступлениях, предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 131 УК РФ («Покушение на изнасилование несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам»), п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»), ч. 3 ст. 135 УК РФ («Совершение развратных действий без применения насилия лицом, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, совершённые в отношении двух лиц»). Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.