Жителя Республики Алтай оштрафовали по статье о дискредитации военных

В Республике Алтай суд оштрафовал за дискредитацию военных 34-летнего жителя Майминского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Информацию, «дискредитирующую действия ВС РФ при проведении специальной операции», полицейские обнаружили во время мониторинга соцсетей. В отношении мужчины составили протокол об административном нарушении. Сумма штрафа составила 30 тысяч рублей.