Жителя Республики Алтай оштрафовали по статье о дискредитации военных
Соответствующую информацию полицейские обнаружили во время мониторинга соцсетей
30 марта 2022, 12:55, Никита Черников
В Республике Алтай суд оштрафовал за дискредитацию военных 34-летнего жителя Майминского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.
Информацию, «дискредитирующую действия ВС РФ при проведении специальной операции», полицейские обнаружили во время мониторинга соцсетей. В отношении мужчины составили протокол об административном нарушении. Сумма штрафа составила 30 тысяч рублей.
Комментарии
Новости партнеров