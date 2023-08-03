Производитель Jacobs прекратит продажу иностранных брендов кофе в России
Уходить с российского рынка компания при этом не собирается
03 августа 2023, 20:15, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Американо-голландская компания JDE Peet's, владеющая брендами Jacobs, Tassimo, Pickwick и другими, заменит все международные марки продукции на российском рынке местными из-за убытков.
Как пишет ТАСС со ссылкой на отчет компании, из-за ребрендинга в РФ в первом полугодии 2023-го финансовые потери компании составили более 185 млн евро. Во второй половине года также ожидают, что прибыль в РФ будет "значительно ниже".
В то же время полностью покидать российский рынок JDE не намерена, отметил гендиректор Фабьен Саймон.
Ранее сообщалось, что гендиректором "Данон Россия" стал племянник Рамзана Кадырова.
22:57:31 03-08-2023
Заменит местными, а кто у нас производит и выращивает кофе?
09:25:32 04-08-2023
Гость (22:57:31 03-08-2023) Заменит местными, а кто у нас производит и выращивает кофе? ... Для тупых - местными, это значит название будет не такое как на международном рынке, придумают чисто местное российское название для кофе, а внутри будет тоже самое. И нашим пора уже давно ввозить вьетнамский кофе, его там выращивается огромное количество, я сам покупал не раз и в зернах и растворимый, отличное качество, намного лучше Якобса и подобной помойки.
11:16:40 04-08-2023
Гость (09:25:32 04-08-2023) Для тупых - местными, это значит название будет не такое как... Для умных- Американо-голландская компания JDE Peet's, владеющая брендами Jacobs, Tassimo, Pickwick и другими, заменит все международные марки продукции на российском рынке местными из-за убытков. - вы разницу понимаете между марками и названиями марок, для начала научитесь усваивать текст, а потом пишите ответы.