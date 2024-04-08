Производитель рассказал, что такое алтайское "Золотое молоко"

Родиной этого напитка считается Индия

08 апреля 2024, 09:30, ИА Амител

Кружка и чашка / Фото: pxhere.com/ru/photo/693736

Необычный продукт "Золотое молоко" привезла делегация Алтайского края в Санкт-Петербург, где проходит международная выставка в сфере фармацевтики и биотехнологий. О том, что это такое, радиостанция Business FM* Барнаул узнала у производителя – компании "Специалист".

"Наш продукт на основе растительных сливок, сливки кукурузные. И пятерка самых ценных специй: куркума, корица, имбирь, кардамон и черный перец. Это сухая смесь для приготовления напитка, нужно просто насыпать и размешать. Он получается такого приятного желтого цвета, яркого. На вкус – сливочно-пряный за счет имбиря и корицы. Такой напиток очень хорошо пить в межсезонье и зимой, в простудный период: главное его свойство – укрепление иммунитета", – рассказала директор по маркетингу Валерия Гольцова.

Родиной напитка считается Индия, а история восходит к учению аюрведы. Алтайский производитель заменил обычное молоко в его составе на растительный компонент. В производство продукт запустили пару месяцев назад и презентовали на выставке "Продэкспо".

На питерской выставке представлена целая серия продуктов от алтайских производителей. Это, например, травяной чай, коллаген, кедровый кофе без кофеина, БАДы на основе алтайских растений-эндемиков, медовые леденцы и сиропы. Свои новинки презентуют компании "Вистерра", "Алтайвитамины", "Гален", "Алтайский кедр" и многие другие. Они знакомятся с проектами конкурентов, участвуют в деловой программе выставки и планируют привезти из Северной столицы контакты потенциальных партнеров.

* Business FM ("Бизнес ФМ")