Прокатись с Маликовым: автоцентр "Агас Москвич" разыгрывает тест-драйв

Победителя ждет поездка по столице со знаменитостью

31 января 2024, 15:30, ИА Амител erid: LjN8Jx4RD

Москва. Авто / Фото: "Агас Москвич"

Хотите покататься на новеньком авто, да еще и с известным эстрадным исполнителем? Нет, не во сне, а наяву! Автоцентр "Агас Москвич" приглашает барнаульцев принять участие в совместном проекте с "Русским радио" и получить возможность выиграть поездку по столице нашей Родины на "Москвиче" с Дмитрием Маликовым.

Чтобы принять участие в розыгрыше нужно:

Записаться на тест-драйв в дилерский центр "Агас" (Барнаул, ул. Белинского, 20 г) по ссылке. Совершить тестовую поездку на любой модели до 25 февраля 2024 года.

Победителя выберут случайным образом из общего числа участников, его имя объявят 1 марта 2024 года в прямом эфире радиостанции. Вместе с Дмитрием Маликовым он прокатится на автомобиле "Москвич" по знаковым локациям города и любимым местам артиста.

А итогом прогулки станет сюжет, который покажут на телеканале RU.TV.*

Не упустите свой шанс познакомиться со звездой и получить незабываемые впечатления.

Подробности участия в акции уточняйте по телефону 8 (3852) 222-463.

"Агас Москвич"

Адрес: Барнаул, ул. Белинского, 20г

Телефон: 8 (3852) 222-463

График работы: пн-сб – 09:00-18:00, вс – выходной.

"ВКонтакте"

Сайт*RU.TV. ("РУ.ТИВИ.")

Период акции: с 18 января по 25 февраля 2024 г.

ООО "Алтайгазавтосервис"

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