Прокатись с Маликовым: автоцентр "Агас Москвич" разыгрывает тест-драйв
Победителя ждет поездка по столице со знаменитостью
31 января 2024, 15:30, ИА Амител erid: LjN8Jx4RD
Хотите покататься на новеньком авто, да еще и с известным эстрадным исполнителем? Нет, не во сне, а наяву! Автоцентр "Агас Москвич" приглашает барнаульцев принять участие в совместном проекте с "Русским радио" и получить возможность выиграть поездку по столице нашей Родины на "Москвиче" с Дмитрием Маликовым.
Чтобы принять участие в розыгрыше нужно:
- Записаться на тест-драйв в дилерский центр "Агас" (Барнаул, ул. Белинского, 20 г) по ссылке.
- Совершить тестовую поездку на любой модели до 25 февраля 2024 года.
Победителя выберут случайным образом из общего числа участников, его имя объявят 1 марта 2024 года в прямом эфире радиостанции. Вместе с Дмитрием Маликовым он прокатится на автомобиле "Москвич" по знаковым локациям города и любимым местам артиста.
А итогом прогулки станет сюжет, который покажут на телеканале RU.TV.*
Не упустите свой шанс познакомиться со звездой и получить незабываемые впечатления.
Подробности участия в акции уточняйте по телефону 8 (3852) 222-463.
"Агас Москвич"
Адрес: Барнаул, ул. Белинского, 20г
Телефон: 8 (3852) 222-463
График работы: пн-сб – 09:00-18:00, вс – выходной.
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Сайт*RU.TV. ("РУ.ТИВИ.")
Период акции: с 18 января по 25 февраля 2024 г.
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