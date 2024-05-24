Прокуратура начала проверку из-за гибели рабочего, упавшего с крыши в центре Барнаула
По предварительной информации, 23-летний мужчина ремонтировал кровлю здания на улице Ленина и поскользнулся
24 мая 2024, 21:41, ИА Амител
Место происшествия / Фото: прокуратура Алтайского края
Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил территориальному прокурору проверить исполнение трудового законодательства и соблюдение правил техники безопасности после гибели работника при падении с высоты на проспекте Ленина в городе Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
По предварительной информации, 23-летний мужчина ремонтировал кровлю здания на улице Ленина. Он поскользнулся и упал с высоты четвертого этажа. От полученных травм пострадавший скончался на месте.
Также прокуратурой контролируется ход расследования уголовного дела. Проверка продолжается.
08:45:17 25-05-2024
Рабочий в каске был?
12:36:08 25-05-2024
Кхм... (08:45:17 25-05-2024) Рабочий в каске был?... Это у вас сарказм? То неуместный. 4-й этаж, шансы остаться в живых при приземлении на асфальт стремятся к 0. Учитывая, что это сталинка, это 5-тиэтажная хрущевка. Страховки должны быть.
09:01:29 25-05-2024
Неоднократно доводилось видеть, как рабочие ходят по крышам эксплуатируемых домов без страховки. Даже зимой, когда скользко. Похоже, нет никаких норм безопасности для выполнения работ на жилых зданиях.