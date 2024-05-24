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Прокуратура начала проверку из-за гибели рабочего, упавшего с крыши в центре Барнаула

По предварительной информации, 23-летний мужчина ремонтировал кровлю здания на улице Ленина и поскользнулся

24 мая 2024, 21:41, ИА Амител

Место происшествия / Фото: прокуратура Алтайского края
Место происшествия / Фото: прокуратура Алтайского края

Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил территориальному прокурору проверить исполнение трудового законодательства и соблюдение правил техники безопасности после гибели работника при падении с высоты на проспекте Ленина в городе Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

По предварительной информации, 23-летний мужчина ремонтировал кровлю здания на улице Ленина. Он поскользнулся и упал с высоты четвертого этажа. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Также прокуратурой контролируется ход расследования уголовного дела. Проверка продолжается.

Происшествия Такой день

Комментарии 3

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Кхм...

08:45:17 25-05-2024

Рабочий в каске был?

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Пузырек

12:36:08 25-05-2024

Кхм... (08:45:17 25-05-2024) Рабочий в каске был?... Это у вас сарказм? То неуместный. 4-й этаж, шансы остаться в живых при приземлении на асфальт стремятся к 0. Учитывая, что это сталинка, это 5-тиэтажная хрущевка. Страховки должны быть.

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Гость

09:01:29 25-05-2024

Неоднократно доводилось видеть, как рабочие ходят по крышам эксплуатируемых домов без страховки. Даже зимой, когда скользко. Похоже, нет никаких норм безопасности для выполнения работ на жилых зданиях.

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