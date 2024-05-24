Прокуратура начала проверку из-за гибели рабочего, упавшего с крыши в центре Барнаула

По предварительной информации, 23-летний мужчина ремонтировал кровлю здания на улице Ленина и поскользнулся

24 мая 2024, 21:41, ИА Амител

Место происшествия / Фото: прокуратура Алтайского края

Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил территориальному прокурору проверить исполнение трудового законодательства и соблюдение правил техники безопасности после гибели работника при падении с высоты на проспекте Ленина в городе Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

По предварительной информации, 23-летний мужчина ремонтировал кровлю здания на улице Ленина. Он поскользнулся и упал с высоты четвертого этажа. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Также прокуратурой контролируется ход расследования уголовного дела. Проверка продолжается.