Прокуратура начала проверку после демонтажа одной из башен элеватора в Барнауле

Антон Герман поручил изучить ситуацию, проверить исполнение природоохранного законодательства при проведении строительных работ

01 июля 2024, 21:55, ИА Амител

Фото с места демонтажа башни / "Алтапресс"

Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил изучить ситуацию с демонтажем башни элеватора, часть которого упала в Обь. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Напомним, что об обрушении башни стало известно сегодня, 1 июля. Речь идет о неиспользуемом здании элеватора. Как позднее рассказали собственники здания, она не упала – ее решили демонтировать, а из-за малого пространства – завалить.

После публикаций СМИ Антон Герман поручил изучить ситуацию, проверить исполнение природоохранного законодательства при проведении строительных работ. При наличии оснований будут приняты комплексные меры прокурорского реагирования. На место происшествия выехал прокурор Центрального района города Барнаула Руслан Усвят, который координирует работу.